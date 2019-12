Discarica di Andria, l'Arpa certifica l'elevato rischio potenziale ambientale e sanitario

Una denuncia che proprio oggi, quando Andria perde dopo anni il titolo di Comune riciclone, ha il sapore di un'ulteriore beffa soprattutto per quei cittadini che tanto si impegnano in materia di prevenzione ed educazione ambientale: è stato diffuso da Michele Coratella (M5S) un video in cui viene mostrato un documento della Regione Puglia in riferimento alla nota dell'Arpa relativamente all'intervento dei tecnici del 11 Novembre scorso presso la Discarica di Andria in Contrada San Nicola La Guardia.

In particolare, nella nota si legge che ARPA ha rilevato quanto segue:

- Assenza di copertura temporanea in guaina impermeabile sul corpo rifiuti;

- Accumuli di percolato con livelli variabili tra 7 m e 12,5 m, atteso che dalla disamina dei Fir risulta che l'ultimo conferimento in discarica del percolato emunto risale a Gennaio 2019.

Continua la nota:



"è evidente che il quadro sanitario e ambientale rappresentato nel verbale di sopralluogo eseguito congiuntamente da Arpa e Comune risulta essere critico e preoccupante, sia per l'elevato potenziale rischio ambientale e sanitario, sia per l'inottemperanza della disciplina di cui al punto 2.3 dell'allegato 1 del D.lgs 23/2003".

La preoccupazione ora è grande per una vera e propria bomba a orologeria ambientale.