Riapre l'isola ecologica, ripulita anche la zona circostante

Due settimane di chiusura e su via Sofocle si erano accumulati rifiuti in quantità imbarazzante: oggi finalmente ha riaperto l'isola ecologica e la zona circostante è stata ripulita da quintali di spazzatura abbandonata.

Una buona notizia che da oggi evita enormi disagi ai cittadini, con l'auspicio che sia sempre più utilizzata per il conferimento dei rifiuti e che l'abbandono incontrollato, specie di quelli ingombranti e pericolosi, possa essere frenato. Si ricorda, a tal proposito, che sono previste multe salate per coloro che gettano rifiuti per strada e nelle nostre campagne.

Inoltre, gli elettrodomestici, mobili e qualsiasi oggetto ingombrante che si vuole eliminare, può essere smaltito tramite il servizio gratuito di raccolta domiciliare per un massimo di 3 metri cubi di materiali.