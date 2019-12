Scambio di auguri natalizi in Comune...ma in che città facciamo vivere i nostri figli?

Come tradizione vuole, si è tenuta una breve cerimonia questa mattina a Palazzo di città con il commissario prefettizio, i sub commissari e il Vescovo che hanno incontrato i bambini di alcune scuole andriesi. Canti, parole di pace, gesti simbolici che oggi però, al di là della genuinità e delle buone intenzioni che tutti gli auguri in generale portano con loro, all'indomani della acclarata situazione di pericolo igienico sanitario in cui versa la discarica di San Nicola alla Guardia, hanno un gusto un po’ amaro.

Per questa ragione condividiamo le parole del dottor Dino Leonetti a margine della manifestazione che si è tenuta stamane a Palazzo di Città:

«Hallelujah. La città è morta. Evviva la città.

Se non ci fossero stati i bambini con i loro copricapi che alludono alla festa, coccolati dalle maestre sorridenti e premurose, se non avessi provato un brivido al loro intonare l' hallelujah di Leonard Cohen, se non avessi avuto intorno amici cari, se non avessi visto là in fondo il Vescovo, una donna con i capelli bianchi e il Commissario Prefettizio, oggi avrei avuto la netta consapevolezza di assistere al funerale della nostra città.

"ripartiamo da zero"

"ci dispiace molto per la vostra città"

"sono campana e, credetemi, faccio un auspicio che Andria ritorni ad essere un modello per tutta la Puglia"

"ce la stiamo mettendo tutta"

"c'è bisogno di parole non violente"

"c'è bisogno di...c'è bisogno di..."

Ossignore, ma cosa ti hanno fatto?

Hanno raso al suolo una comunità, abbruttendola, avvilendola, rendendola povera, avvelenata e costringendola ad assistere agli insulti che si sono lanciati in modo spregevole, gli ex-amministratori.

Tristezza infinita. Un senso di smarrimento, mi sentivo catapultato in una situazione surreale.

I bambini, le vittime che stanno già pagando e pagheranno ancora per molti anni le conseguenze di questo disastro, inneggiano alla lode a Dio e alla Pace.

E là in fondo persone, che non sono cittadini andriesi, che si rammaricano molto e che stanno lavorando per una città tramortita, moribonda, nella speranza che ciascuno "se ne prenda cura".

"Dici che ho pronunciato il Nome invano

Ma se non lo conosco nemmeno il Nome

Ma anche se fosse, a te poi cosa importa?

C’è un’esplosione di luce

In ogni parola

E non importa se tu abbia sentito

La sacra o la disperata halleluja "

È scesa una lacrima. Di dolore».