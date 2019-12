Deceduto improvvisamente, in un locale di Trani, un 24enne andriese

Era da poco trascorsa la mezzanotte quando un giovane 24enne andriese, Alessandro Matera, mentre cenava con dei colleghi, si è accasciato per terra ed è deceduto per arresto cardiorespiratorio, le cui cause sono in corso di accertamento così come richiesto dal responsabile del servizio igiene e sanità pubblica al sostituto procutare di turno.

Sul posto sono giunti il 118 e una volante del Carabinieri che non hanno potuto fare altro che constatare l’avvenuta morte del ragazzo.