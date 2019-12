erano circa le ore 6 stamane quando un violento incidente si è verificato su pendio San Lorenzo. Nessun pericolo per coloro che occupavano le autovetture coinvolte nel sinistro, ma danni invece si sono verificati ad una cabina di derivazione dell'energia elettrica che è stata distrutta a seguito dell'incidente.

Per cause ancora da accertare una autovettura avrebbe sbandato durante il suo tragitto finendo contro un'autovettura parcheggiata. Tale scontro ha finito per coinvolgere la cabina dell'Enel che serve parte del centro storico andriese.

L'incidente ha causato l'interruzione dell'erogazione di energia elettrica. Sul posto sono giunti sia gli agenti della polizia di stato del locale commissariato per i rilievi del sinistro, sia gli operatori dell'Enel che hanno lavorato alacremente al fine di ripristinare il servizio in tutta la zona interessata.

Traffico bloccato e deviato per oltre due ore su pendio San Lorenzo in attesa che i veicoli danneggiati venissero rimossi.