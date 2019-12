Incidente in via Da Villa, strada temporaneamente chiusa

Un incidente si è verificato all’intersezione tra via Varsavia e via Antonio Da Villa questa sera poco prima delle 20.00: due auto, una C-max e una Yaris, si sono scontrate frontalmente riportando ingenti danni. L’incrocio in questione è da sempre oggetto di lamentele, sia per l’alta velocità a cui viaggiano le auto su via Da Villa sia per la mancata precedenza sistematica delle auto che provengono da via Varsavia

Intervenuta sul posto una pattuglia del pronto intervento della polizia locale per chiudere la strada temporaneamente e garantire le operazioni di soccorso e pulizia del manto stradale.