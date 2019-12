Vigilia di Natale tra luci e ombre: maleducazione vs rispetto, la battaglia che non giova a nessuno Copyright: n.c.

La vigilia di Natale ad Andria è ormai diventata un momento di particolare attrattiva per il passeggio in centro, sia per gli andriesi che per i "forestieri": in tanti sono accorsi a riempire le vie della zona pedonale fino al borgo antico, tra musica e locali aperti a servire anche le specialità natalizie.

Accanto alle luci, non mancano, come ormai è purtroppo ugualmente tradizione, le ombre: ieri infatti lo spettacolo lasciato in giro era indecoroso, con rifiuti sparsi ovunque, perfino davanti al Duomo che si apprestava ad accogliere i fedeli per le messe del Natale. Nonostante gli sforzi degli esercizi commerciali di ripulire le zone del centro, le cattive abitudini di molti incivili stentano a morire.

Oltre ai rifiuti, si sono registrati problemi a carico di alcuni passanti, "aggrediti" verbalmente da ragazzi ubriachi tra piazza Catuma e Fravina nel pomeriggio del 24 dicembre, come pure diverse segnalazioni sono giunte su ubriachi "beccati" a fare pipì per strada e nei portoni privati, in barba a qualsiasi forma di decoro.

"Est modus in rebus" dicevano i latini: in tutte le cose serve misura, ma ad Andria trovare un equilibrio pare piuttosto una missione impossibile.