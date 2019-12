Alessandro Matera sarebbe morto a causa di uno scompenso cardiaco acuto

Reso noto l'esito dell'autopsia disposta dalla procura di Trani effettuata sul corpo di Alessandro Matera morto la notte del 20 dicembre mentre, in un ristorante di Trani, partecipava con amici e colleghi ad una cena aziendale.

Il 24enne andriese, che lavorava in un'azienda di Trani, si era improvvisamente accasciato a terra, perdendo i sensi e accusando gravi crisi respiratorie. Sul posto arrivarono i sanitari del 118, ma ormai non c'era nulla da fare per riportarlo in vita.

L'esito dell'autopsia, effettuata al Policlinico di Bari presso il Servizio di medicina legale, ha accertato che a provocare il decesso del giovane è stato uno scompenso cardiaco acuto.

Nessuna correlazione dunque con il cibo che avrebbe mangiato durante la cena. Un malore improvviso che purtroppo ha interessato il giovane, malgrado godesse di buona salute.