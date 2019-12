Ci sono storie che dimostrano il "buono" che c'è dentro tanti andriesi, che rappresentano motivo di orgoglio per la nostra comunità: è il caso di quella che vi vogliamo raccontare e che ha visto un gruppo di abitanti di via Tertulliano adoperarsi insieme per tenere pulita un'area verde e lavorare insieme, adulti e bambini, per realizzare un presepe e un albero di natale con materiale di recupero. Un po' per ciascuno, si sono dati da fare per rendere bello il posto in cui vivono, per insegnare a tutti che, se si vuole, insieme si ottengono grandi risultati.

«Davanti alle nostre abitazioni - racconta Patrizia Lorusso, madre di un bambino e portavoce del gruppo - c'è un'area verde che fino a qualche mese fa era trascurata e piena di spazzatura. Con il fine di tenere i bambini uniti, abbiamo fatto squadra con tutti i nostri vicini e abbiamo ripulito quest'area dandole nuova vita e mettendo su un'enorme capanna che avrebbe dato ospitalità ad un presepe con tutto quello che potevamo recuperare in decorazioni e materiale per la realizzazione. Un’idea nata dall’estate, da quando è venuta ad abitare una vicina di casa che ha i bambini: abbiamo voluto allestire uno spazio condominiale delle ex palazzine popolari e per portare avanti il lavoro abbiamo deciso di unirci e ricavare decorazioni. Dalla fine di ottobre ci siamo quindi attivati per il recupero di materiali di riciclo, anche con qualche annuncio su Facebook, donando nuova vita a molte cose che non utilizzavamo più.

Un lavoro di squadra che ha visto attivi 6 condomini e circa una decina di persone che hanno lavorato insieme a noi.

L’allestimento resta fino al 7 gennaio. Il posto poi resterà un luogo d’incontro, uno spazio di condivisione per tutti i bambini e anche per il mio che è un bambino autistico speciale».

L'augurio della redazione è che questo sforzo non si fermi solo al periodo natalizio, come già preannunciato dalla signora Lorusso, ma prosegua per tutto l'anno e sia di esempio per tutti.