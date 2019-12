Un incendio di notevoli proporzioni è divampato questa mattina, 29 dicembre, in un deposito di rifiuti in via Vecchia Madonna dello Sterpeto a Barletta. Il fumo nero e denso è visibile anche dal centro cittadino.

Sul posto i Vigili del Fuoco per domare le fiamme, che pare mettano a rischio la struttura stessa del capannone e la Polizia Municipale che sta bloccando l'accesso da via Scuro per consentire il transito ai soli mezzi di soccorso.



L'intesa colonna di fumo è visibile da Andria e sta destando non poche preoccupazioni anche nella nostra comunità.