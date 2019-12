Un violento incidente che poteva causare danni più gravi se la vittima non avesse indossato il casco: poco dopo le 14 in via Puccini ad angolo con via Spontini per motivi ancora da accertare, una auto si è scontrata violentemente con uno scooter. Ad avere la peggio proprio il giovane motociclista, salvo grazie al casco, che è stato trasferito dai sanitari del 118 in ospedale per accertamenti ma pare non abbia riportato lesioni gravi.

Sul posto anche gli agenti della Polizia di stato per gli accertamenti e per guidare il traffico.