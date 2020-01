Nonostante l'ordinanza commissariale in corso di validità che vieta, al di fuori degli spettacoli autorizzati dei professionisti, l’utilizzo di ogni tipo di fuoco d'artificio, benché di libera vendita, in luogo pubblico e anche in luogo privato e malgrado i controlli e le attività di prevenzione messe in campo dalle Forze dell’Ordine, come del resto era prevedibile, tali disposizioni non hanno scoraggiato né venditori (per lo più abusivi) né acquirenti che allo scoccare della mezzanotte hanno dato vita ad una vera e propria gara a chi la “sparava più grossa”. E se in occasione della festa patronale di San Riccardo si è voluto risparmiare sui fuochi d’artificio, con qualche mese di ritardo, a capodanno, ci si è rifatti su tutto – si fa per dire -. Peccato per gli amici a quattro zampe che, malgrado tutto sono le vere vittime sacrificali assieme alle persone autistiche e agli ammalati.

A dire il vero, molti andriesi non hanno aspettato neanche la mezzanotte e i primi botti sono stati sparati un po’ ovunque, anche in pieno centro cittadino dove sono andati distrutti alcuni bidoni per la raccolta differenziata. Danneggiati anche alcuni raccoglitori per gli indumenti usati.

Alle cure del pronto soccorso del Bonomo hanno dovuto fare ricorso due andriesi di 40 e di 25 anni entrambi trasferiti poi al Policlinico di Bari.

Più grave il 40 che ha subito l’amputazione di due dita della mano destra, mentre il 25enne ha riportato ferite alla mano sinistra.

Una notte di festa che, nonostante tutto, fortunatamente, non ha sortito tragici effetti per gli andriesi. Ovviamente, l'auspicio per il nuovo anno è che si possa fare sempre più attenzione.