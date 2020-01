L'anno nuovo è appena iniziato ma sulla scia di quello appena trascorso.

Giornata pesante per il personale del Nucleo di Pronto Intervento e Infortunistica Stradale del Comando di Polizia Locale di Andria.

Ritrovati e recuperati ancora intatti due SUV Jeep Renegade in un bosco in Contrada Pozzelle Murge. I veicoli erano stati rubati nel comune di Altamura e i malviventi non sono riusciti a "cannibalizzarli" per il celere intervento degli agenti su segnalazione del dispositivo satellitare di cui era dotato uno dei veicoli. Uno di essi è stato già riconsegnato al legittimo proprietario mentre l'altro è stato recuperato con carro attrezzi e sarà al più presto riconsegnato all'avente diritto.

Il personale dello stesso nucleo ha rilevato n. 3 incidenti stradali avvenuti sulle strade cittadine, che, fortunatamente, non hanno cagionato gravi lesioni alle persone ma danni ai veicoli.