Una nuova centenaria in città: Andria festeggia la signora Caterina Bellezza.

“La Città di Andria – si legge in una nota inviata per il Commissario Straordinario, Dr. Gaetano Tufariello, dal Sub Commissario, Dr.ssa Mariella Immacolata Porro, - porge i più sinceri auguri alla Signora Caterina Bellezza nel giorno speciale e unico del suo centenario con l’auspicio di continuare a sognare nuovi traguardi.Buon compleanno!”