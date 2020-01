Belle storie da raccontare: trovano portafogli e lo consegnano alla Polizia Locale

Quel portafogli avrebbe fatto comodo a chiunque. C’erano soldi dentro e tutti i documenti ed era stato perso per strada, come può capitare a chiunque. Il ragazzo, proprietario del portafogli, si era messo alla ricerca dello stesso ripercorrendo strade e luoghi che aveva raggiunto per cercare di recuperarlo, ma invano.

Intanto dei ragazzini lo hanno trovato e, senza pensarci due volte con l'aiuto di un adulto, il portafogli è stato portato presso il comando di Polizia Locale ed è stato consegnato nelle mani del Maresciallo Mauro Moschetta, intatto con dentro tutti i documenti ed i soldi.

È stato lo stesso Maresciallo della Polizia Locale ad avvisare i familiari del legittimo proprietario e ad invitarli a ritirare il portafogli presso il comando.

In un momento in cui sentiamo spesso parlare in negativo di storie che vedono i nostri ragazzi allo sbando, raccontare di questi episodi ci rincuora e ci lascia ben sperare.

Dalla sua pagina Fb, Michele Coratella, papà del ragazzo che aveva smarrito il portafogli: « … Ho chiuso il telefono con un misto di compiacimento, sollievo e gioia, che bello, questa è l'Andria in cui mi ritrovo ed in cui credo, non tutto è perduto, possiamo farcela. Che questo sia di buon auspicio per il 2020.

Grazie andriesi».

«Succede sovente - commenta il Maresciallo Mauro Moschetta - che brava gente trovi portafogli, mazzi di chiavi o oggetti che porta all’ufficio Denunce Oggetti Smarriti. Sono queste "non notizie" che in realtà si dovrebbero invece dare a dimostrazione di una città che annovera tanti bravi cittadini».