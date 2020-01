Incendio di un armadietto stradale Enel su Via Garibaldi e quartiere senza energia elettrica.

Ale ore 14.10 circa alle sale operative del Comando di Polizia Locale e della Compagnia Carabinieri è giunta la segnalazione relativa l'incendio di un armadietto stradale contenente cavi Enel.

Immediatamente gli equipaggi del Nucleo di Pronto Intervento e dell'Aliquota Radiomobile si sono recati sul posto ponendo il luogo in sicurezza, intendendo la circolazione pedonale e veicolare. L'incendio è stato spento con l'ausilio di un estintore.

Sul posto sono intervenuti comunque i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Barletta e la squadra riparazione guasti dell'Enel.

L'erogazione dell'energia elettrica risulta interrotta su Via Garibaldi e via adiacenti e i tecnici dell'Enel sono già all'opera per ripristinare il tutto. Ci vorrà qualche ora per completare i lavori.

Le cause dell'incendio non sono dolose e nessuna persona e/o cosa ha riportato danni.