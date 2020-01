Giornata intensa per gli Agenti del Nucleo di Pronto Intervento e Infortunistica Stradale del Comando di Polizia Locale. Come quasi tutti i giorni del resto, in una città in cui, pare, osservare le norme del Codice della Strada, sia diventata una chimera.



Rilevato l'ennesimo grave incidente avvenuto alle ore 19:10 nella zona POP, alla periferia della città e precisamente all'incrocio tra la via A. Gellio e la via Pacuvio. Coinvolte tre autovetture, due Volkswagen Golf e una Ford Focus.

Per cause ancora in corso di accertamento, una Volkswagen Golf, a causa dello scontro violento avvenuto all'incrocio con l'altra Volkswagen Golf, si è addirittura ribaltata sul tetto e, strisciando sull'asfalto, ha impattato contro la Ford Focus che sopraggiungeva all'opposto senso di marcia. Bilancio i due conducenti della Volkswagen sono rimasti feriti e sono stati trasportati con due autoambulanze del 118 al Pronto soccorso dell'ospedale di Andria. Non si conoscono ancora le loro condizioni. I veicoli hanno riportato danni ingenti e sono stati recuperati da carro gru.

Sul posto anche due pattuglie del Nucleo Viabilità del Comando di Polizia Locale che hanno provveduto a regolare il traffico per consentire ai colleghi le operazioni di rilevamento, rimozione e poi pulizia della sede stradale.

La normale circolazione stradale sarà ripristinata a breve.

Dal Comando di Polizia Locale fanno sapere anche che le condizioni del pedone investito stamane non destano, per fortuna, grandi preoccupazioni anche se si sono resi necessari ulteriori accertamenti diagnostici e la prognosi non è stata ancora chiusa.