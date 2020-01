Si sottopone al Pap test al Consultorio, dopo 4 mesi aspetta ancora il risultato

Una vicenda che getta un'ombra sui servizi della Asl Bat: è quella che denuncia una lettrice, rivoltasi alla nostra redazione, dopo aver "perso" diversi mesi nell'attesa di una risposta ad un esame diagnostico mai arrivata.

«In data 09.09.2019 - scrive la lettrice - ho effettuato il Pap Test presso il Consultorio Familiare sito in Via Don Luigi Sturzo, 36 ad Andria. Dopo essermi recata diverse volte presso il consultorio per chiedere il perché il referto non mi fosse ancora pervenuto, mi è stato riferito che, dopo ben 4 mesi, il campione non è stato ancora visionato».

Ricordiamo che il Pap test (test di Papanicolaou, dal cognome del medico che lo ha inventato) è un esame di screening, che si effettua cioè anche in donne sane senza alcun segno di possibile malattia. Lo scopo è individuare precocemente tumori del collo dell'utero o alterazioni che col passare degli anni potrebbero diventare tali. L’introduzione del Pap test ha contribuito significativamente a ridurre la mortalità per tumore del collo dell'utero per cui andrebbe eseguito con regolarità, ogni tre anni, da tutte le donne dopo l'inizio dell'attività sessuale o comunque a partire dai 25 anni di età. Alle donne di età compresa tra 25 e 64 anni viene inviata una lettera con cui le si invita a sottoporsi al programma di screening gratuito, che va effettuato almeno una volta ogni tre anni.

La nostra lettrice ha 49 anni, quindi si trova pienamente nel range di età consigliato per questo esame: attende ora una risposta dalla Asl, per sapere l'esito del Pap test. E se la risposta fosse, come nessuno si augura, in negativo, se venissero cioè rilevate cellule alterate o cancerose, la signora avrebbe sprecato 4 mesi senza curarsi.

Forse serve un potenziamento del personale che si occupa delle operazioni di analisi, studio e refertazione di questi esami citologici, in tempi come quelli che viviamo ad alto rischio di sviluppare malattie pericolose, effettuando un'adeguata prevenzione almeno a livello clinico.