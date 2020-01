Ennesimo articolo denuncia. Siamo nel parco della Rimembranza IV Novembre, conosciuto per il monumento ai Caduti, parco in cui il rispetto per il luogo e la sua storia dovrebbe essere “sacro”: e invece i soliti atti vandalici, scritte perpetrate sullo stesso monumento, carte e cartacce lasciate in bella vista oltre che bottiglie e resti infelici dei bagordi notturni ci consegnano perennemente la visione di un luogo abbandonato all'incuria.

Ad avvallare il malcostume generale degli incivili c'è anche l’istituzione che dovrebbe garantire la cura e soprattutto la tutela dei luoghi pubblici quali, nel caso specifico, i parchi, ma così non è. In un luogo dove sostano anche anziani, che tra una chiacchierata e l’altra hanno bisogno di andare in bagno, i wc pubblici restano chiusi, e allora ecco che il più antico dei metodi è messo in pratica: urinare contro un’aiuola e, peggio ancora, defecare sul prato. Sono le 10 di mattina circa e lo spettacolo indecoroso va in scena agli orari più impensabili perché “quando scappa, scappa!”.

A scattare le foto è l'attore andriese Antonio Memeo che si è rivolto alla nostra redazione per denunciare la indecorosa situazione. Non puntiamo il dito contro i signori anziani “sporcaccioni”, non sarebbe corretto, dal momento che hanno tentato di usufruire dei servizi, ma hanno trovato la porta chiusa.

Quei bagni pubblici sono stati più volte protagonisti dei nostri articoli di giornale: ricorderete quando rimasero chiusi perché erano stati distrutti da vandali che ne avevano quindi compromesso la loro funzionalità. Oggi torniamo sull’argomento perché è triste constatare l'abbandono in cui versa la zona. Manca il custode del bene pubblico oppure videocamere di sorveglianza pronte a far intervenire la forza pubblica in caso di atto vandalico: insomma, manca una qualsiasi presidio di sicurezza, manca l'interesse a far rispettare la storia, manca tutto, perfino un gabinetto. Anche il gabinetto è un diritto umano!