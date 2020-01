Pasquale Gissi, classe 1916, alla veneranda età di 104 anni è stato protagonista ieri sera, nella sede dell’associazione di volontariato “Si può Fare!” di un racconto toccante e importante soprattutto per le nuove generazioni: nonno Pasquale ha vissuto, dal 14 ottobre 1943 al 10 aprile del 1945, nei lager di prigionia tedeschi, vivendo parallelamente gli orrori che in altri campi, non molto distanti da lui, si perpetravano agli Ebrei e non solo.

Non basterebbe un giorno intero per raccontare minuziosamente tutto quello che l'ultracentenario andriese ha vissuto il quegli anni, ma è bastato davvero poco per comprendere l'importanza, in tempi in cui venti di odio soffiano impetuosi e questi racconti servono a dare giusto valore non solo al passato ma soprattutto al presente e al futuro.

Negli anni di prigionia racconta di aver lavorato nei boschi e per raggiungerli camminava per ore, al freddo, sotto il sole, come unico pasto giornaliero una patata e una razione di pane raffermo, se andava bene, alla peggio soltanto quel che restava dagli scarti delle patate. Anni duri che sono rimasti impressi nella memoria di Pasquale che ricorda oggi come allora date e volti di persone che hanno commesso atrocità e angherie nei confronti di tutti. Racconta di circa 500 russi che per la fame si ribellarono ai loro carcerieri e che vennero fucilati; racconta di quando fu trasferito dall'Albania in Germania: un viaggio lungo un mese senz'acqua, senza potersi lavare e infestati da pidocchi. Racconti crudi che fai fatica ad immaginare.

Alle nuove generazioni l’invito al rispetto soprattutto nei confronti degli anziani che restano la memoria storica del bene e soprattutto del male commesso da altri uomini. Anziani che con la loro memoria possono far sì che pagine orrende di triste storia passata non ritornino prepotentemente nella vita presente.