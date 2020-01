Inquinamento ad Andria, ancora record di sforamenti dei valori limite di polveri sottili

A poche ore dalla manifestazione organizzata dal Forum di associazioni "Ricorda, Rispetta Andria", con un corteo silenzioso di cittadini e referenti del mondo dell'associazionismo, politici locali e alcuni rappresentanti delle parrocchie in marcia con mascherine al volto per denunciare la grave situazione ambientale in cui versa Andria, registriamo l'ennesimo picco di sforamenti dei valori limite del PM 2,5, cosiddette polveri sottili, rilevato dalla centralina dell'Arpa Puglia posizionata in via Vaccina, tra il 23 e il 26 gennaio.

Già nella seconda decade di gennaio, ovvero tra il 10 e il 16, erano stati registrati ben 6 sforamenti di PM 2,5, e non solo. Nelle rilevazioni sono vicini al limite anche altri valori, il che diventa particolarmente preoccupante se si considera che la rilevazione viene effettuata in via Vaccina che è defilata dalle zone dove si concentra maggior traffico: che portata degli inquinanti verrebbe rilevata per esempio in via Bisceglie in determinate ore o in via Bovio, dove ieri i manifestanti invitavano proprio a spegnere i motori delle auto?

Invitiamo tutti i nostri concittadini a riflettere sulle conseguenze derivanti dall’aria che respiriamo e dagli stili di vita, che non riguardano solo ed esclusivamente la mobilità, ma anche, per esempio, il riscaldamento degli immobili, gli incendi appiccati nelle campagne e tante altre cose, che purtroppo, nonostante le reiterate raccomandazioni, restano gli stessi .