Svastica sul muro della Cattedrale, sarebbero due ragazzine le autrici dell'ignobile segno

Sarebbero state due adolescenti a tracciare il segno della svastica con uno spray di colore nero che ha imbrattato la base del campanile della cattedrale poco più di una settimana fa: pare che le due ragazzine, dopo aver spruzzato i contenitori che sarebbero dovuti servire a raccogliere bottiglie di plastica (i cosiddetti "ecocompattatori") e altri rifiuti nei pressi del Mercato del pesce, si sarebbero poi dirette verso il duomo andriese. Il gesto, stupido e "ingenuo" nella sua inconsapevolezza, forse è ancora più grave, perché compiuto da ragazzine che ora dovranno rendersi conto non solo di aver deturpato un pezzo di storia andriese, ma di aver richiamato, in giorni particolari come quelli che viviamo, gli orrori della Shoah in un luogo sacro.

Nel frattempo ieri, dopo un sopralluogo dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, sarebbe stato stabilito che a breve sarà installata una telecamera di ultima generazione (cosiddetta ad occhio di bue, capace di girarsi di 360 gradi), che monitorerà 24 ore su 24 piazza Duomo, collegata al sistema di videosorveglianza cittadino del Commissariato della Polizia di Stato e del Comando della Polizia Locale.

Già la sera stessa i responsabili della chiesa Cattedrale si adoperarono per ripulire il muro e due giorni fa tanti giovani e adulti sono scesi in piazza Duomo per manifestare la propria contrarietà a tale gesto con poesie, canzoni, letture di brani e della Costituzione, piccole esibizioni e disegni.

Il sentimento che accompagna questo fatto di cronaca è ambivalente: orrore, raccapriccio ma anche rabbia per l'ignoranza, in senso letterale. Si ignora il dolore di milioni di morti e dei sopravvissuti, si ignora la grande storia e la "piccola" storia di Andria (solo qualche giorno fa abbiamo dato spazio ai ricordi del 104enne Pasquale Gissi, sopravvissuto ai campi di prigionia tedeschicampi di prigionia tedeschi): le agenzie educative hanno un grande ruolo in questo senso, per contrastare quell'indifferenza e quella noncuranza che hanno fatto scivolare, in altri tempi, le popolazioni verso terribili epiloghi.