In coda davanti alla Posta centrale già dalle prime ore del mattino, un'abitudine dura a morire

C'è una ritualità in alcune azioni che, col passare degli anni, sembra scavalcare la razionalità e il progresso: quante volte ci troviamo ad ascoltare frasi del genere «anche se l'appuntamento è alle 11, vado alle 7 così prendo il posto» da parte di persone soprattutto di una certa età? E i tentativi di convincere dell'inutilità di attese lunghe e snervanti sono vani: meglio andare presto così ci si accaparra una specie di pseudo-prenotazione, perfino se ciò implica una coda di ore che invece potrebbe benissimo essere evitata.

Ma, si sa, le abitudini sono lente a morire, e così un lettore ci ha segnalato la lunga coda di persone all'ingresso dell'ufficio postale centrale già dalle prime ore del mattino.

«Questa foto - scrive il lettore - è stata fatta poco prima delle 7 di questa (ndr ieri) mattina. Per motivi di lavoro sono uscito presto. Sono passato dalla posta di via XX Settembre ed ho notato quante persone sono già in fila per la pensione. Ho notato anche delle signore - chissà da che ora sono in fila?! - e mi sono chiesto se fosse possibile questa cosa qui al giorno d'oggi. Svegliarsi alle 5.30 per andare a prendere la pensione quando l'ufficio apre alle 8. Al freddo! Persone anziane che dovrebbero stare a casa e godersi la giornata in tranquillità».

Necessità o abitudine? Senso del sacrificio condito con un po' di masochismo? Chissà... che almeno la lunga attesa sia "fruttuosa" di laute pensioni!