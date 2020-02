Spazzamento strade, cittadini all'opera in via Mozart: «Almeno non ce lo facessero pagare». Il video

Ci sono alcuni servizi che, per motivi vari, risultano "deficitari": vuoi perché gli andriesi non riescono a fare a meno di gettare rifiuti per strada, vuoi per le buste dei rifiuti lasciate alla mercé del vento e dei cani randagi, sono tanti i fattori che causano la generale situazione di sporcizia in particolare in alcune vie andriesi.

É il caso di via Mozart, da cui proviene una segnalazione corredata di video: «Ci troviamo quotidianamente a svolgere un servizio che invece dovrebbe essere compreso nel nostro salatissimo conto della tassa sui rifiuti. Mai che avessimo visto un mezzo passare: eppure ormai ce ne sono di nuova generazione che possono perfino ovviare al problema delle auto parcheggiate! Che almeno non ci facessero pagare lo spazzamento strade nella Tari, ce li teniamo noi i soldi e provvediamo autonomamente».

In questo caso, il cittadino si è rimboccato le maniche e ha ripulito tutta la zona davanti al suo esercizio commerciale: a lui il plauso, ma ancora il biasimo a quanti causano il problema, sporcando senza interruzione la città.