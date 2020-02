Forte boato nella notte, salta in aria l'auto di un carabiniere in servizio ad Andria

Erano circa le 2:30 quando, in via Scarlatti, a Ruvo di Puglia, è esplosa una Fiat Sedici di un vice brigadiere in servizio ad Andria.

Diversi i danni agli edifici vicini all'esplosione.

Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri che indagano sull'accaduto.

Seguiranno aggiornamenti.