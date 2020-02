Il Prefetto di Barletta Andria Trani, Maurizio Valiante, ha ricevuto questa mattina nel Palazzo del Governo in Barletta una delegazione della Commissione Parlamentare Antimafia composta dai Senatori Marco Pellegrini, Assuntela Messina e Sen. Luigi Vitali, per un incontro informale, alla presenza del Comandante Provinciale dei Carabinieri di Bari, in seguito all’attentato dinamitardo avvenuto in Ruvo di Puglia ai danni dell’autovettura di proprietà del Vice Brigadiere Giovanni De Palo (in servizio ad Andria).

I tre Parlamentari hanno espresso solidarietà all’Arma dei Carabinieri per la vile intimidazione ed a seguire, unitamente al Prefetto, si sono recati presso la Compagnia dei Carabinieri di Andria dove hanno incontrato il Vice Brigadiere, cui hanno manifestato la vicinanza dello Stato.

Dopo l’episodio avvenuto in Ruvo di Puglia, nei giorni scorsi il Prefetto aveva riunito i vertici provinciali delle Forze di Polizia di Bari per una Riunione Tecnica di Coordinamento nel corso della quale era stata esaminata la situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica sul territorio ed annunciate ulteriori misure straordinarie di controllo sul territorio.