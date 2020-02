Elettra Lamborghini arriva anche ad Andria per il firma copie del suo ultimo album "Twerking queen el resto es nada" uscito lo scorso 14 febbraio. Un vero e proprio bagno di folla per la cantante, reduce dal Festival di Sanremo, che è stata accolta dai fan andriesi pronti a rubarle un selfie o un autografo.

Corso Cavour completamente bloccato per la fiumana di ragazzi in coda per incontrare la cantante. Elettra è giunta nella città federiciana dopo la tappa di Bari, in jeans e felpa rosa. Un outfit casual: nulla di provocante e accecante per il suo incontro con i fans. Molti i curiosi dietro le transenne.

I fan nei giorni scorsi hanno acquistato il cd presso i Mondadori Store di c.so Cavour ed hanno ricevuto il pass per l'accesso prioritario al firma copie con la loro beniamina.



Il suo album è già disco d’oro Fimi e contiene le nuove versioni di Maldito Dia e di Te Quemas, remixate rispettivamente da Rkomi e Samurai Jay &Mambolosco, la cover di Non succederà più realizzata per il duetto sanremese con Myss Keta, e due brani totalmente inediti: Musica (E il resto scompare), la canzone che ha presentato sul palco dell'Ariston, e Bombonera.