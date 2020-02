Trovato sgozzato “nonno dolce”, D’Ambrosio: «Chi ha fatto questo al cane deve pagare»

«Scusate se pubblico questa foto ma devo scuotere l'anima di ognuno di noi.

“Nonno Dolce” era un cane buonissimo, sostava davanti ad un supermercato ad Andria in via Castel del Monte, non ha mai fatto male a nessuno.

Tempo fa era stato ferito una prima volta e grazie ai volontari era stato soccorso e salvato.

Due giorni fa è scomparso un'altra volta ed oggi è stato ritrovato dai volontari in questo modo, sgozzato, la gola tagliata!

Chi ha fatto questa barbarie deve pagare!

Se avete notizie o altre informazioni contattatemi in privato vi prego perché se posso essere d'aiuto, lo sarò! Chi ha sgozzato Nonno Dolce può ancora fare del male ad animali e persone per cui va messo in sicurezza.

PS. Non smetterò mai di ringraziare i volontari per tutto quello che fanno ad Andria in una situazione che definire disastrosa è dir poco visto che i nostri splendidi passati amministratori hanno abbandonato ogni politica di gestione dei nostri randagi. Grazie».