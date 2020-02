Il forte temporale di ieri sera sulla città ha creato oltre ai soliti disagi (traffico il tilt, strade, marciapiedi e alcune cantine di abitazioni allagate). Un fulmine inoltre ha colpito il crocifisso posizionato in cima al tetto della Parrocchia Sacro Cuore di Gesù.

Il fulmine avrebbe danneggiato la base in pietra che supporta il crocifisso. La stessa è venuta giù violentemente. Fortunatamente non si sono registrati danni a persone che, a causa del temporale in corso non stazionavano nei pressi delle scalinate della chiesa.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale per accertare l'origine del danno e mettere in sicurezza la zona.