Andria torna su “Striscia la notizia”, beccati gli incivili che parcheggiano sui posti dei disabili

Ancora una volta la nostra città sotto riflettori, purtroppo però per motivi non positivi: è appena andato in onda un servizio di striscia la notizia in cui l'inviato depositava sulle automobili di coloro che parcheggiano senza avere il tagliando apposito sui posteggi riservati ai disabili.

Vittorio Brumotti ha aspettato all’esterno del centro commerciale Mongolfiera tutti gli incivili che usufruiscono senza avere titolo dei posti riservati. Alcuni hanno ammesso l’errore, altri sono stati particolarmente strafottenti, usando la solita frase “vai a vedere gli altri”, come se una colpa condivisa fosse meno grave.

Insomma, un'usanza non solo andriese (Brumotti ha già depositato i suoi gadget a forma di cacca sulle automobili di omologhi incivili in tutta Italia), ma che dovrebbe farci riflettere sulla solidarietà spesso sbandierata solo a parole, alla quale spesso non corrispondono neanche i fatti basilari.

A questo link il servizio Tv https://www.striscialanotizia.mediaset.it/video/le-figure-di-m-degli-automobilisti-di-andria_65935.shtml