Investito e lasciato agonizzare sull'asfalto. Il triste epilogo della storia di Snoopy

Si chiamava Snoopy ed era il cane di quartiere. Stazionava sempre in via Madonna dei Miracoli, nei pressi di un’attività commerciale, e un giorno, mentre aspettava fuori da un bar una persona a cui era molto affezionato, è stato investito da un automobilista che l’ha lasciato agonizzante sul luogo dell’accaduto ed è fuggito via.

La notizia ha fatto subito il giro del quartiere e ha suscitato tanta rabbia nelle tante persone che lo adoravano e che ora cercano il colpevole affinché sia assicurato alla giustizia per “pagare” per quello che ha fatto. La segnalazione ci giunge da alcuni lettori che chiedono giustizia per Snoopy.

Purtroppo, a distanza di giorni dall’uccisione di Nonno dolce ci ritroviamo a dare un’altra notizia di gesti atroci perpetrati ai danni di animali che non hanno mai fatto del male a nessuno e la cui unica colpa è stata quella di doversi arrendere alla cattiveria del genere umano che non ha saputo rispettare e ricambiare l’amore donatogli da un nostro simile a quattro zampe, dimostrando spregio della vita e menefreghismo, lasciandolo solo negli ultimi istanti sull’asfalto

Speriamo che l’autore di questo gesto non resti impunito e che chi ha visto denunci tutto alle autorità.