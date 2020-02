Perde il controllo della sua autovettura Lancia Ypsilon e si schianta

contro il portone d'ingresso di un condominio. E' accaduto oggi pomeriggio, intorno alle ore 16:15, su Via Vochieri nei pressi del passaggio a livello di Via Ospedaletto. Intervenuti sul posto un'autoambulanza del 118 e gli Agenti del Nucleo di Pronto Intervento e Infortunistica Stradale del Comando di Polizia Locale, che hanno curato i rilievi e l'accertamento della dinamica. Lievemente contuso il conducente dell'auto, diciannovenne e neopatentato, che è stato trasportato comunque al Pronto Soccorso dell'ospedale "L. Bonomo" di Andria per accertamenti. Solo per un caso favorevole al momento del fatto non vi erano pedoni in transito sul marciapiede antistante l'ingresso del condominio. Danneggiati il portone e il muro perimetrale del fabbricato oltre al veicolo che non è marciante ed è stato recuperato da carro attrezzi. La distrazione e l'inesperienza le probabili cause dell'incidente.