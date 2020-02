Un impatto tra una bici elettrica e uno scooter che hanno poi terminato la loro corsa contro una Suzuki Ignis si è verificato questa sera intorno alle 20 all’incrocio tra via Duca d’Aosta, via Pisani e via Salvator Rosa.

La dinamica è ancora tutta da chiarire, ma pare che inizialmente la bici elettrica, che proveniva da via Duca d’Aosta, e lo scooter, che proveniva da via Pisani, si siano scontrati, determinando una carambola in cui l’auto è stata coinvolta suo malgrado. Ad avere la peggio il ragazzo a bordo della bici, che è stato soccorso dai sanitari del 118.

Sul luogo sono intervenuti gli Agenti del nucleo Pronto intervento per i rilievi del caso e per dirigere il traffico, mettendo in sicurezza la scena.