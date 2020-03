Coronavirus, quarto caso positivo in Puglia

Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, sulla base delle notizie riferite dal direttore del Dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, comunica che il Laboratorio di riferimento regionale ha rilevato oggi un nuovo caso positivo di COVID19 in Puglia. Si tratta di un uomo di 29 anni che lavora in Lombardia. Il test verrà domani trasmesso all’Istituto Superiore di Sanità per la conferma di seconda istanza.



Dalle prime informazioni riferite dal paziente ai sanitari l’infezione sarebbe stata contratta nella sede di lavoro in Lombardia. Qui in Puglia il paziente ha avvertito i primi sintomi.

L’ufficio di Prevenzione della Asl di Bari ha avviato l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche e l’attività di contact tracing per provvedere all’isolamento fiduciario domiciliare di eventuali contatti stretti.

Sono invece risultati negativi gli altri 5 tamponi analizzati oggi dal Laboratorio per SARS-CoV-2 in tutta la regione. Quotidianamente vengono comunicati a Ministero e protezione civile i dati sui casi sospetti e gli accertamenti in corso. Inoltre, a partire da oggi, i casi positivi devono essere inseriti nella piattaforma web “Sorveglianza COVID-19” dell’Istituto Superiore di Sanità.

L'attenzione continua a rimanere ai più alti livelli, in particolare alla luce di questo nuovo caso.