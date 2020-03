Diverse volte ci siamo trovati, ahinoi, ad occuparci di atti di vandalismo perpetrati ai danni di strutture pubbliche: ma quando si tratta di parchi e di giostre per bambini, forse diventa ancora più triste parlarne.

Questa volta infatti le segnalazioni riguardano il parchetto del quartiere Monticelli, in via Indipendenza: un parco «lasciato allo stato brado», come lo definisce una nostra lettrice, che ha documentato con le foto la situazione. Erbacce da ripulire, spazzatura abbandonata, cassonetto per l'immondizia stracolmo e puntualmente rotto, «per non parlare delle altalene rotte da ragazzacci che di sera ne combinano di tutti i colori, fino a lanciarsi bottiglie di vetro». Insomma, certamente non un luogo idoneo, in queste condizioni, a essere frequentato dai bambini, come purtroppo accade anche in altri parchi andriesi. Qualcuno non avrebbe di meglio da fare che rompere, distruggere o imbrattare questi giochi.

Una sorta di "terra di nessuno" e non solo quando fa sera, secondo la nostra lettrice. Pare, almeno da quanto segnalatoci, che tutt'intorno ci sia una particolare attenzione da parte di sinistri figuri. Che sia anche diventato luogo di spaccio?

C'è bisogno di un messaggio forte della comunità sana andriese, che si attivi per riprendere "possesso" dei luoghi comuni per farli tornare al servizio di tutti, oltretutto proprio nei pressi del sito dove è in fase di costruzione la nuova Questura.