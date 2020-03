Troppi incidenti stradali anche sulle strade extraurbane limitrofe al centro abitato di Andria. Non c'è giorno in cui gli Agenti del Nucleo specialistico del Pronto Intervento e Infortunistica Stradale del Comando di Polizia Locale di Andria non rilevano un sinistro sulle arterie stradali extraurbane che attraversano il territorio andriese.

Oggi pomeriggio, intorno alle ore 15:00 si è verificato uno scontro, tra un'autovettura Mercedes CLA 180 e un autocarro Iveco, sulla rampa che dalla S.S. 170 dir. A per Barletta immette verso la Tangenziale comunale in direzione del casello autostradale. Gravi i danni riportati dai mezzi, tanto che non erano marcianti ed hanno ostruito la rampa, che è stata chiusa al traffico veicolare per circa un'ora e mezza al fine di consentire il recupero dei veicoli con appositi carri attrezzi. Si è reso necessario anche l'intervento del personale di Sicurezza & Ambiente per la pulizia della strada dai liquidi oleosi versatisi dai mezzi danneggiati e ripristinare le condizioni di sicurezza per la circolazione stradale. Illese le persone coinvolte.

Ieri mattina, invece, sulla S.P. 1 "Andria-Trani" al km 7+500, alle porte di Andria, il conducente di un'autovettura FIAT 600, proveniente dalla città federiciana e diretto verso Trani, ha perso il controllo del mezzo ed ha invaso l'opposto senso di marcia scontrandosi con un autotreno IVECO Magirus proveniente da Trani. L'automobilista è rimasto ferito riportando lesioni giudicate guaribili in 10 giorni.

È andata peggio, invece, alla 81enne investita stamane, a mezzogiorno circa, in pieno centro abitato e precisamente su via P. Mascagni all'incrocio con Via Montegrappa. Pare che l'anziana donna stesse attraversando la strada utilizzando le strisce pedonali quando è stata investita dal conducente di un'autovettura Toyota Yaris condotta da un 70enne, che si è fermato subito a prestare i soccorsi. L'infortunata, soccorsa prima dai sanitari del 118 intervenuti con autoambulanza sul posto e poi da quelli del Pronto Soccorso dell'ospedale "L. Bonomo" di Andria, è stata poi ricoverata nel reparto ortopedia del medesimo nosocomio con una prognosi di 30 giorni, salvo complicazioni, per aver riportato diverse fratture.

Dal Comando di Polizia Locale fanno sapere che sono ancora in corso le indagini per accertare le esatte dinamiche degli eventi infortunistici rilevati e quindi le responsabilità delle parti coinvolte.