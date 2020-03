Quando le raccomandazioni sono fiato sprecato. Piazza Duomo ancora stracolma ieri sera

Dicono che a lavare la testa al ciuccio si perde acqua e sapone: forse però, dei litri di Amuchina utilizzati negli ultimi giorni per disinfettare le case degli andriesi, qualcuno sarebbe dovuto servire, almeno metaforicamente, a lavare la testa dei tantissimi ragazzi che ieri sera, in barba alle raccomandazioni che anche sulle pagine del nostre giornale si sono moltiplicate, appunto di evitare assembramenti per fini precauzionali, si sono nuovamente riversati e accalcati in piazza Duomo.

A occhio in minor numero rispetto all'altroieri, ma comunque troppi, stante il clima di generale attenzione a causa del diffondersi del virus Covid19. Solo ieri la notizia che un altro caso di positività al contagio è stato accertato nella Bat. La domanda sorge spontanea: ma le persone (non solo i ragazzi) hanno capito che a farne le spese saranno soprattutto i più deboli, i malati cronici, i malati di cancro, i cardiopatici, i diabetici e così via? Pensate che succederebbe se qualcuno, contagiato senza saperlo, portasse il virus in ospedale, dove già gli accessi per fortuna sono limitati...

Serve prudenza, serve autocontrollo, serve soprattutto buonsenso. Ma a quanto pare dalle nostre parti queste merci scarseggiano.