Ladri in azione in pieno centro

Erano circa le ore 18.30 quando uno o più malviventi si sarebbero intrufolati in un'abitazione del centro ed hanno portato via una bicicletta posta nel sottoscale al piano terra della casa. Dal primo piano intanto i residenti hanno udito rumori sospetti e si sono affacciati sul pianerottolo dove hanno visto uno dei ladri che stava salendo le scale per raggiungere l'ingresso dell'abitazione. Le urla della padrona di casa hanno messo in fuga i malviventi.

Sul posto sono giunti i Carabinieri a cui è stata effettuata denuncia di furto.

Meraviglia la sfrontatezza con cui, non curanti della presenza di residenti, i malviventi tentano di portare a segno il colpo. Sono svariate purtroppo le segnalazioni in queste ultime settimane di cittadini che hanno subito furti o tentativi.

L'allerta è massima e le raccomandazioni sono sempre rivolte alle persone più fragili affinché possano tutelarsi con dispositivi di sicurezza quali allarmi e porte blindate che limitino il più possibile episodi del genere.