Quando l'ignoranza degenera in calunnia. Stop alla diffusione di messaggi su falsi contagi

Ne avevamo già parlato qualche giorno fa, quando si è verificato a Barletta il primo caso di contagio nella Bat da coronavirus: nei confronti del novello "untore" si è scatenata tutta la cattiveria e ignoranza dei social, accusando a destra e a manca persone innocenti (come se poi contrarre una malattia fosse una colpa...).

La stessa cosa, a distanza di soli due giorni, si è verificata nella nostra città: è arrivato anche alla nostra redazione il messaggio vocale in cui si afferma con becera sicurezza che a essere stati contagiati siano stati i proprietari di un noto negozio del centro e che addirittura i Carabinieri stiano facendo "rastrellamenti" nei bar nei pressi dell'esercizio commerciale. I titolari sono stati costretti a pubblicare su Facebook una secca smentita annunciando che ricorreranno alle vie legali per cercare di individuare la colpevole e querelarla per calunnie.

Ma così anche per la ricerca, direi spasmodica, di un "caso" andriese, come se ci fosse l'ansia di poter mettere il bollino del contagio anche sulla nostra città: questo bollino arriverà, statene certi, soprattutto se si continueranno a mettere in atto comportamenti poco saggi e rispettosi delle direttive impartite a livello nazionale.

Piuttosto che far rimbalzare da facebook a whatsApp i messaggi, testuali e vocali, per puntare il dito contro ignari cittadini, con tanto di nome e cognome, professione, stato civile, residenza e segni particolari, messaggi che generano psicosi ingiustificata e a volte finiscono per ledere un commerciante o un semplice cittadino, ricordiamo di osservare le regole di pulizia e distanza per evitare la propagazione del virus, quello vero. Quanto al virus dell'ignoranza, a quello non si è ancora trovato rimedio!