Dopo le proteste che hanno caratterizzato la notte scorsa nelle carceri di tutta Italia, il fuoco del caos è arrivato anche a Trani: alcuni detenuti del carcere maschile, infatti, avrebbero dato fuoco a lenzuola e si sarebbero recati sul tetto della struttura in segno appunto di protesta per le restrizioni legate all’ultimo DPCM.

Le forze dell’ordine sono prontamente intervenute in assetto antisommossa per placare i disordini, anche con l’ausilio degli elicotteri. Giunti sul luogo anche i vigili del fuoco per spegnere gli incendi.

Al momento l’uscita della Statale 16 è chiusa al traffico.

Parenti e amici dei detenuti sono assiepati sul ponte che collega via Papa Giovanni XXIII con via Andria. C’è la possibilità che venga chiusa al traffico anche la sp Andria-Trani.



Seguiranno aggiornamenti