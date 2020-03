Si spacciano per impiegate Asl e derubano anziani, la denuncia

Due donne che si spaccerebbero per impiegate della Asl e suonerebbero alla casa di ignari anziani per derubarli: è questo il contenuto allarmante di diversi messaggi, testuali e vocali, giunti in redazione in questi giorni, il nuovo "pretesto" per introdursi nelle abitazioni di persone innocenti.

In un momento di altissima tensione sociale, bisogna tenere la "guardia" alta per evitare situazioni spiacevoli, soprattutto a carico delle categorie più vulnerabili: dalle truffe alle rapine, purtroppo, gli episodi di cronaca ci raccontano uno spaccato negativo di una parte della società.

L'appello delle Forze dell'Ordine riguarda le buone abitudini, sempre valide e ancor di più in questi tempi di uscite contingentate: diffidate degli estranei che vengono a trovarvi in orari inusuali, soprattutto se in quei momenti siete soli in casa; accertatevi della loro identità; non mandate i bambini ad aprire la porta. Prima di aprire controllate sempre dallo spioncino e se avete di fronte una persona che non avete mai visto, aprite con la catenella.

Nel caso in cui abbiate dei sospetti o c’è qualcosa che non vi convince, telefonate al numero unico 112 o alla stazione dei carabinieri più vicina, all’ufficio di zona dell’Ente o delle aziende di luce, gas, telefono, Asl.