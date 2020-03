Un messaggio di speranza che si è propagato per tutta la nostra città: sono apparsi su balconi e terrazzi, lenzuoli e cartelloni colorati con arcobaleni e la frase "Andrà tutto bene" realizzati dai bambini dopo il tamtam partito sui social. «Stiamo lanciando questa iniziativa: ogni famiglia dovrebbe disegnare un arcobaleno su un cartellone o un lenzuolo, con la scritta “tutto andrà bene” per poi appenderlo su finestre, balconi o terrazze. Vogliamo lanciare un’onda di positività e in più i bimbi si divertiranno a dipingere 🎨 Fate girare questo messaggio. Iniziativa ludica per dare un po’ di colore a questa situazione grigia. 🌈 #andràtuttobene».

E così tanti bambini, di tutte le età, si sono impegnati, nella loro “reclusione” forzata, a far sorridere noi adulti e a smorzare un po’ di negatività che ormai pervade tanti. Un’ondata di fiducia e speranza che può venire dai più piccoli, insieme ad un forte richiamo alla responsabilità, nello stare a casa secondo le disposizioni delle autorità. L’invito per tutti è quello di fotografare e condividere il più possibile con amici e sui social: potete far pubblicare anche sulla nostra pagina inviando le vostre foto via mail a redazione@andrialive.it.

Andrà tutto bene...