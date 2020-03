Coronavirus, scattano i controlli e le prime multe alle attività commerciali aperte

Scattano controlli serrati in città da parte delle Forze dell’ordine all'indomani delle nuove restrizioni contenute nel DPCM. Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale, tutte impegnate in queste ore ad effettuare controlli. Fioccano anche le prime multe comminate ai commercianti indisciplinati che in barba alle disposizioni del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, hanno aperto regolarmente le attività stamane.

Dal locale commissariato di PS informano che sono iniziate a scattare le prime denunce e la prima segnalazione per la sospensione di una licenza a un bar aperto (con cliente) alle 4.30 della decorsa notte. Intanto ieri, città deserta, un gruppetto di ragazzetti (tra loro anche minori) sono stati individuati e segnalati mentre erano liberamente intenti a trascorrersi una serata in centro in barba alle misure preventive imposte.

Urge una presa di coscienza collettiva. Ancora troppa gente in giro. Arrogante e ignorante quando gli si chiede conto e ragione.

Il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri parla chiaro: bisogna limitare il più possibile le uscite fuori casa ed i contatti interpersonali per fermare un potenziale disastro per la nostra sanità e mettere a repentaglio la salute e la vita di tutti.

Andria deve essere deserta (o quasi) non solo dal tramonto all’alba, ma anche dall’alba al tramonto!

A Codogno, luogo dov’è stata effettuata la prima diagnosi da covid-19, rispettando il coprifuoco H24, ieri hanno registrato lo stop ai contagi: ieri zero casi!

Ad Andria, invece, i casi di contagio continuano a crescere. Diversi i tamponi effettuati ieri sera al Bonomo di cui si attende l’esito in giornata.

Un’ultima raccomandazione: è sempre bene portare con sé l’autodichiarazione che giustifica lo spostamento in caso di comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.

Ricordate che tutto dipende soprattutto dal buonsenso collettivo. Dipende solo da noi.