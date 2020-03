Un cittadino "stanco": «Poca gente per strada ma i proprietari di animali domestici sempre incivili»

Si firma "un cittadino stanco" e sottoscriviamo la "stanchezza": in giorni particolari come quelli che stiamo vivendo, sembra sempre più evidente che a molti Italiani (ma per fortuna non a tutti) serva l'intervento di una forza esterna per far loro modificare comportamenti disdicevoli o in alcuni casi dannosi.

«Vorrei sensibilizzare - scrive il nostro lettore - e ancor più a responsabilizzare i proprietari e detentori di animali domestici che in questi giorni portano i propri animali a spasso nelle ore notturne o in momenti di quasi totale assenza di cittadini per strada, alla luce delle ultime limitazioni governative: gli escrementi dei propri animali vanno raccolti e depositati nei cestini pubblici o portati a casa quando non presenti.

Molti proprietari di animali in questi giorni approfittando della scarsa presenza di cittadini per strada si sentono liberi di abbandonare liberamente quello che loro rilasciano fisiologicamente ogni dove.

Non me la prendo con i poveri animali che altro non possono che fare ciò che si dicono "bisogni" dove si trovano ma me la prendo con le "bestie" dei loro proprietari che se ne fregano di raccogliere quanto dovuto da terra.

Purtroppo il momento che stiamo attraversando e che ci investe direttamente tutti è lo specchio del nostro comportamento irrispettoso e l'inosservanza delle regole di base che ognuno deve conoscere ed applicare.

Auspico che gli organi di Polizia quando presenti in tali circostanze facciano osservare le regole, pena le sanzioni pecuniari previste per legge».

Aggiungiamo una nota: in questi giorni, tutte le nostre Forze dell'Ordine sono impegnate nel controllo del rispetto dei vari DPCM emanati, lo ricordiamo, per evitare che questo virus porti al collasso la nostra sanità e la nostra comunità. Siate più civili e non costringete i nostri "angeli custodi" in divisa a dovervi rincorrere per questo tipo di vostre mancanze.