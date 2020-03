Negli ambulatori di medici di famiglia e pediatri accesso esclusivamente per appuntamento

Nuove disposizioni per medici di famiglia e pediatri, secondo quanto ha stabilito la Fimmg di Bari.

«Considerata l'emergenza sanitaria determinata dall'infezione da Coronavirus CoViD-19 ed i conseguenti risvoiti sull'attivita ambulatoriale dei medici di assistenza primaria e dei pediatri di libera scelta che potrebbe, se non regolamentata, determinare occasione di assembramento con rischio di contatto e contagio, ed in particolare it rischio per la popolazione anziana e affetta da patologia cronica per le quail a fortemente raccomandato "di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di estrema necessity e di evitare comunque luoghi affollati ...", e un aumento del rischio di diffusione dell'infezione anche tra gli stessi medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, nonche del personale di supporto, mettendo cosi a rischio la sostenibilita del sistema delle cure territoriali;

Ritenuto pertanto a scopo preventivo e prudenziale di dover attivare ogni utile iniziativa tesa a ridurre it rischio di contagio





Si dispone

1. La sospensione con decorrenza immediata e sino al 3 Aprile 2020 dell'accesso libero dei pazienti agli ambulatori di medicina generale e dei pediatri di libera scelta.





2. Di organizzare l'accesso agli ambulatorio esclusivamente per appuntamento.





3. Di consentire I'accesso agli ambulatori per i casi non differibili previo contatto telefonico, e se necessario, con un solo accompagnatore per paziente.





4. Di vietare all'interno degli studi la presenza contemporanea di piu persone compresi gli accompagnatori nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra visitatori.





5. II divieto di access() agli ambulatori ai soggetti con sintomatologia respiratoria e febbre che devono, in attuazione delle linee operative regionali, contattare telefonicamente it proprio medico di famiglia ed it Pediatria di famiglia per it TRIAGE TELEFONICO.





6. Di istituire ed attivare da parte delle direzioni generali delle AA.SS.LL. tavoli di crisi permanenti coinvolgendo tutte le sigie sindacali rappresentative a livello aziendale.





Si chiarisce che, nella fase di distribuzione dei DPI, i Medici di MMG ed i PLS sono da considerarsi soggetti a rischio elevato.





Si rappresenta altresi, che le parti concordemente stanno definendo le indicazioni operative al fine di consentire I'erogazione dei farmaci del SSN senza la stampa del pro memoria. Le soluzioni tecnico organizzative elaborate rimarranno in vigore per it periodo interessato dalle misure di contenimento del contagio.





Infine si precisa che in relazione ai rinnovi dei piani terapeutici, ivi compresi la fornitura dell'Ossigeno Liquido Terapeutico (OLT), per le motivazioni di carattere di prevenzione sanitaria, devono intendersi prorogati fino al 3 aprile 2020, salvo eventuali proroghe the dov'essero intervenire successivamente. In assenza di proroghe i piani terapeutici in scadenza it 3 aprile s'intendono prorogati fino alla data in cui non vengano riattivate le visite specialistiche, attualmente sospese, giusta circolare regionale n. 197 del 10.03.2020».