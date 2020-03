Coronavirus, nella Bat 998 persone e 362 esercizi commerciali controllati

998 persone controllate, 101 denunciate per violazione dell’art. 650 del Codice Penale, 1 per violazione degli articoli 495 e 496 del Codice Penale, 6 per altri reati, 1 arrestato, cui si aggiungono 362 esercizi commerciali controllati, 7 titolari di esercizi commerciali denunciati per violazione dell’art. 650 del codice penale ed altri 4 titolari sanzionati amministrativamente.

Sono i numeri dei controlli effettuati nella giornata di ieri, giovedì 12 marzo, da parte delle Forze dell’Ordine, con l’ausilio delle Polizie Locali, lungo l’intero territorio della provincia di Barletta Andria Trani, per il rispetto delle misure previste dai recenti provvedimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

A tal riguardo, proprio nei giorni scorsi, il Prefetto Maurizio Valiante aveva riunito i vertici provinciali delle Forze di Polizia di Bari e Foggia per pianificare, in conformità con le indicazioni ministeriali, le strategie operative e di controllo da porre in essere per garantire l’attuazione delle misure di contenimento della diffusione del virus dettate dal Governo.

«Ringrazio tutte le Forze dell’Ordine, unitamente alle Polizie Locali, per lo straordinario impegno che stanno profondendo in queste ore nelle attività di controllo e di contrasto dei comportamenti difformi dalle misure prescrittive imposte. L’attività di controllo delle Forze dell’Ordine, che si svilupperà in modo sempre più capillare sull’intero territorio provinciale, continuerà in maniera incessante e con fermezza, in modo da evitare gli spostamenti ingiustificati delle persone, che potranno essere consentiti solo ed esclusivamente per comprovate esigenze di lavoro, di salute, e di stretta necessità».