La solitudine dell'ultimo saluto ai defunti ai tempi del coronavirus

Ci giunge segnalazione di una presunta disparità di trattamento perfino davanti alla morte e all’ultimo saluto da rendere di fronte al proprio caro defunto ai tempi del coronavirus. Una nostra lettrice racconta:

«mio padre è morto giovedì pomeriggio. Venerdì mattina ricevo la telefonata dal medico dell’Asl che mi invita a rispettare l’ordinanza e quindi non fare entrare più di 2 persone in casa per volta, mantenendo le opportune distanze di sicurezza, ma considerando che noi a casa (tra figli e nipoti) siamo in 13, già divisi per stanze, ho ritenuto doveroso dispensare dalle condoglianze a casa tutti gli altri parenti e conoscenti.

Sempre nella giornata di venerdì vado al cimitero per scegliere il loculo e in quel frangente arriva un bel po’ di gente, sicuramente “più conosciuta” rispetto alla mia famiglia: senza restrizione alcuna sono entrati al cimitero e vi hanno sostato raggruppati.

Stamattina ci siamo recati per la tumulazione e l’ultimo saluto a mio padre e ci siamo troviamo di fronte alle nuove disposizioni circa l’ordinanza del commissario che vieta l’ingresso, ad eccezione di casi particolari per i quali il parente “stretto” o l’affine (in misura massima di 3/5 persone) accompagna per l’ultimo saluto il defunto».

In questi giorni in cui si susseguono decreti e ordinanze sempre più restrittive, dal governo centrale fino a quello comunale, spesso ci si trova davanti a nuovi divieti che purtroppo fanno esacerbare gli animi, soprattutto se scossi da tragedie come quella di un lutto, divieti che aumentano in maniera repentina a distanza di ore, per cui ciò che è concesso oggi potrebbe non esserlo domani.

A noi, che siamo abituati al commiato in casa condiviso con la famiglia allargata e gli amici, ad accompagnare il feretro in chiesa e a celebrare la messa in suffragio per poi dare l’ultimo saluto in cimitero, queste imposizioni sembrano particolarmente restrittive. Purtroppo, dobbiamo fare di necessità virtù.