Coronavirus, nella Bat altri 2 positivi. Ma quanti saranno gli asintomatici?

Ad andare in giro per la nostra città in questi giorni le strade sono sicuramente meno affollate, ma la percezione generale è che ci sia ancora troppa gente in giro. A questo proposito facciamo un po’ di chiarezza: il bollettino che quotidianamente giunge dalla Regione Puglia certifica i casi acclarati, con tampone positivo al Covid-19, che vanno ad aggiungersi al conteggio totale degli ammalati. Ma quanti asintomatici ci sono in giro? È impossibile da definire, per cui l’imperativo è sempre più categorico: rimanete nelle vostre case, limitate i contatti al vero indispensabile. Se avete infatti contratto il virus ma per vostra fortuna non mostrate sintomi (o almeno non li mostrate ancora), la vostra imprudenza potrebbe essere fatale per altri.

Rimanete a casa!

CORONAVIRUS: AGGIORNAMENTO 14 MARZO ORE 20.00

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, comunica che oggi 14 marzo - con aggiornamento alle ore 20.00 - sono stati effettuati 232 test in tutta la regione per l'infezione da Covid-19 Coronavirus. Di questi:

190 sono risultati negativi e 42 positivi.

I casi positivi sono cosi suddivisi:

11 in Provincia di Bari;

2 in Provincia Bat;

7 in Provincia di Brindisi;

10 in Provincia di Foggia;

10 in Provincia di Lecce;

2 in provincia di Taranto

Nella nostra provincia abbiamo registrato il decesso di un uomo andriese 88enne positivo al covid-19

Nella provincia di Lecce sono deceduti tre pazienti: di 81, 79 e 99 anni con patologie pregresse.

Nella provincia di Bari è deceduto un paziente di 96 anni con patologie pregresse.

Con questo aggiornamento salgono a 200 i casi positivi registrati in Puglia per l'infezione da Covid-19 Coronavirus. I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.