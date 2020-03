Una voce fuori dal coro: «Per alcuni non c'è scelta, il ritorno dal Nord è forzato»

Lo diciamo spesso e in questi giorni lo verifichiamo a spron battuto: la "libertà" di condivisione che ha concesso la diffusione dei social, senza un autocontrollo, spesso diventa piuttosto un esercizio a chi urla e si indigna di più senza approfondire le questioni.

Nelle ultime 24 ore ha ripreso piede l'odio, perché così lo si deve definire, incontrollato nei confronti di coloro che hanno preso i mezzi per ritornare alla propria residenza partendo da località del Nord. Come noi stessi abbiamo riportato, i vari decreti invitano a non tornare, non ordinano, e le persone che rientrano al Sud devono autodenunciarsi e mettersi in isolamento secondo quanto prevede una delle ultime ordinanze emanate dal presidente della regione Puglia Emiliano. Riportiamo qui una voce fuori dal coro di un operatore delle Forze dell'ordine che ha assistito alle scene di questa mattina: «Eravamo in attesa del pullman Marino proveniente dal nord Italia da cui alle 7.45 sono scesi 8 nostri concittadini (visibilmente terrorizzati dai fischi degli imbecilli) a cui regolarmente è stata rilevata dapprima la temperatura corporea. Dopo ho provveduto a monitorare l'arrivo ed a notificare ad ognuno di loro singolarmente copia dell'ordinanza del nostro presidente della regione Puglia sulle modalità di comportamento per non diffondere il COVID-19.

Personalmente vi invito a non colpevolizzare queste persone perché, per primo, non era loro intenzione scendere dal nord; secondo, tutte le aziende dove lavoravano hanno tempestivamente chiuso, lasciando allo sbaraglio chi aveva regolari contratti di lavoro ed ancor di più coloro che non potevano più usufruire di nessun alloggio e non potevano rimanere in affitto a loro spese presso qualsiasi struttura in quanto non avevano più una busta paga.

Queste persone sono giunte in città per mettersi immediatamente in quarantena presso il loro domicilio e vorrei fulminare gli imbecilli che dalle finestre imprecavano di farli tornare da dove sono partiti! Ora mi chiedo: ma perché tutte queste imprecazioni non le avete rivolte ai caproni che se ne vanno in giro spensieratamente al posto di dire stupidaggini e nascondervi dietro la vostra ignoranza?».

Di casi come quello a cui accenna l'operatore è giunta segnalazione anche alla nostra redazione già dai primi provvedimenti restrittivi riguardanti la Lombardia. A titolo esemplificativo, raccontiamo la storia di un giovane operaio del settore edile, Antonio (il nome è di fantasia per evitare la caccia all'uomo che sembra essere diventata lo sport cittadino preferito), che aveva un contratto occasionale, come tanti ragazzi, con un'azienda che opera a Milano. Il suo titolare, la sera di venerdì 6 marzo, manda a dire a tutti gli operai che dall'indomani tutti i cantieri sarebbero stati chiusi e quindi di sgombrare gli alloggi che erano stati concessi loro temporaneamente. Da un momento all'altro, niente stipendio, niente casa, nessun "appoggio": secondo voi questi ragazzi hanno avuto "scelta"? Tornato ad Andria Antonio si è messo in isolamento preventivo già da più di una settimana e lo rispetta rigorosamente.

Sicuramente tra i protagonisti degli "esodi" dal nord ci sono persone che, prese dal panico, non hanno rispettato pur potendo l'invito a non tornare al Sud, ma ci sono anche tanti che non hanno potuto scegliere e che probabilmente, se avessero potuto, sarebbero rimasti dove erano, con un lavoro e uno stipendio dignitoso, piuttosto che prendersi fischi e biasimo da tutti coloro che hanno dispensato giudizi poco edificanti senza fermarsi un attimo a pensare o a chiedere.