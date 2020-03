​Covid-19, l'esito dei primi tamponi al Bonomo. In blocco dei ricoveri sia Pediatria che Medicina

I casi di coronavirus nella Provincia Bat, come da previsione, stanno aumentando e, secondo i dati forniti dai bollettini regionali, nella sesta provincia stiamo oltre quota 40 circa con Andria che sconta il numero di pazienti maggiore.



Intanto, come da noi già anticipato, il coronavirus ha colpito anche personale sanitario del Bonomo: oltre al dirigente medico di Medicina Interna e al suo assistente, è risultato positivo un altro medico del reparto. Positivi al tampone altri 4, tra operatori e infermieri, secondo quanto emerso dall’esito dei tamponi effettuati su tutto il personale sanitario sia del reparto di Pediatria che di Medicina Interna.

I due reparti sono andati in blocco dei ricoveri: tecnicamente chiusa Pediatria che lavora in supporto all’ostetricia, mentre Medicina Interna resta attiva per i soli pazienti già ricoverati. Al momento è stato effettuato il lavaggio straordinario del reparto, si provvederà invece alla sanificazione quando saranno dimessi tutti i pazienti.

Intanto, una buona notizia, i tamponi effettuati sui pazienti di Medicina Interna sono risultati tutti negativi.

E mentre si attende l’esito degli altri tamponi, il personale sanitario dei due reparti contaminati continua a prestare servizio nel nosocomio andriese. Auspichiamo che tale sacrificio non sia vano e rinnoviamo con sempre maggior forza l’invito alla popolazione a rimanere in casa e a seguire le raccomandazioni che, quotidianamente, trasmettiamo tramite le nostre pagine.